Москва, 10 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В настоящее время при помощи аппаратов искусственной вентиляции лёгких поддерживаются жизни 392 человек. Об этом 10 августа сообщили в оперативном штабе столицы.

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Днём ранее таких пациентов было 396. За сутки в столице выявили 1639 случаев заражения коронавирусом. В федеральной статистике суточного прироста в регионах РФ Москву обошёл Санкт-Петербург.

«За сутки госпитализирован 781 человек, скончался 61 пациент», — рассказали в столичном штабе.