Воронеж, 10 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 468 новых случаев заражения коронавирусом, данные 10 августа опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 9 августа, был подтверждён 471 новый случай.

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За минувшие сутки статистику смертности от ковида пополнили ещё 24 воронежца. За тот же период признаны выздоровевшими после коронавируса 199 человек.

Всего в Воронежской области с начала пандемии было подтверждено 108 789 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 98 915 человек. Скончались от ковида 4 591 пациент.