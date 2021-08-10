Сеул, 10 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. За минувшую неделю (с 1 по 7 августа) в Южной Корее выявили 2641 случай заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, 2555 или 96,7% случаев приходится на штамм «Дельта» («индийский» штамм), 84 случая — на штам «Альфа» («британский» штамм), два случая — на «Гамма» штамм («бразильский» штамм).

Известно, что с октября 2020 года в стране подтверждено 10 766 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Из которых 7467 случаев заражения приходятся на «Дельта» штамм, 3129 случаев — на «Альфа» штамм, 148 случаев — на «Бета» штамм, 22 случая — на «Гамма» штамм.