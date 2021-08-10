Краснодар, 10 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 257 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 августа. Накануне, 9 августа, сообщалось о 260 новых заразившихся. Среди новых носителей — 24 ребёнка, младшему из которых лишь три месяца.

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«В Краснодаре 35 инфицированных, в Сочи — 34, в Армавире — 29, в Тихорецком районе — 22, в Мостовском районе — 15, в Красноармейском районе — 14. По 10 заболевших в Крыловском и Крымском районах. По девять — в Анапе и Приморско-Ахтарском районе. В Туапсинском районе восемь заразившихся, в Славянском — семь», — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии на Кубани положительные результаты теста на коронавирус получили 61 656 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 1084,7. На 10 августа выздоровевшими признаны 47 822 пациента, 4 532 человека скончались.

В стационарах на лечении находятся 3221 человек с подтвержденным коронавирусом, дома лечатся 6 081 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО — 99 пациентов.