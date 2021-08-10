Чебоксары, 10 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 10 августа, троллейбус столкнулся с маршрутным микроавтобусом. Травмы получили два человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Троллейбус в Чебоксарах попал в ДТП

Столкновение произошло около 06:30 утра на перекрёстке улиц Энгельса — Гагарина. По данным полиции, троллейбус, следовавший по маршруту № 15, врезался в микроавтобус сообщением № 234 Чебоксары — Новочебоксарск. В ведомстве отмечают, что маршрутка остановилась на красный свет светофора.

На момент происшествия в салоне обоих транспортных средств находились по десять человек. В результате происшествия 46-летняя и 64-летняя пассажирки обратились в больницу.

В ведомстве приводят пояснения водителя троллейбуса, чей стаж составляет 27 лет: с её слов, у транспортного средства отказали тормоза. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП с участием троллейбуса произошло в Чебоксарах в июле 2020 года. «Рогатый» врезался в столб, в результате пострадали шесть пассажиров.

Подробнее:В Чебоксарах проводится проверка по факту ДТП с участием троллейбуса