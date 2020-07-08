Чебоксары, , 12:53 — REGNUM В связи с ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах, в котором пострадали несколько пассажиров, организованы проверочные мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Сегодня, 8 июля, в центре Чебоксар врезался в столб троллейбус, следовавший по маршруту № 1. По предварительным данным полиции, за медицинской помощью обратились шестеро пассажиров. В прокуратуре уточняют, что «опасности для их жизни и здоровья нет».

«По данному факту организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой также будут установлены причины ДТП и способствующие ему условия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, около 10:30 часов возле остановки общественного транспорта «Гостиница Чувашия» троллейбус врезался в опору линии электропередач. В полиции полагают, что причиной происшествия мог стать отказ тормозов. На момент ДТП в салоне находились около двух десятков человек, из них шестеро с ушибами обратились в больницу.

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