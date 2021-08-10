Пекин, 10 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Китай отозвал своего посла в Литве из-за намерения литовских властей открыть представительство Тайваня в Вильнюсе. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как уточняется в сообщении пресс-служб китайского МИД, литовские власти проигнорировали заявления Пекина о возможных последствиях такого решения.

«Китайское правительство выразило решительный протест против этого и решило отозвать посла Китая в Литве и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае», — говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что так как в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим страну, а принцип «единого Китая» является «общепризнанным стандартом международных отношений и общим консенсусом международного сообщества, и политической основой для развития двусторонних отношений между Китаем и другими странами».

Кроме этого, МИД КНР призвал власти Литвы немедленно исправить неправильные решения, принятые ими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Народный банк Китая сохранит стабильность денежно-кредитной политики, сделав приоритетом поддержку реального сектора экономики.