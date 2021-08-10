Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге снова фиксируется рост смертности от COVID-19. За последние сутки медики констатировали 49 летальных исходов, это на девять случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 10 августа в федеральном оперштабе.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По суточной смертности в этот раз Петербург уступил Москве, где зафиксировали 61 смерть от COVID-19 по итогам 9 августа.

В общей сложности за время пандемии в Петербурге от ковида, как основной причины смерти, скончались 19 757 человек. Это второй показатель общей смертности по регионам страны, после Москвы (26 309 случаев).

Вместе с тем Петербург находится на плато по заболеваемости ковидом, так за минувшие стуки было выявлено 1811 инфицированных, что на 84 человека меньше, чем днем ранее. При этом выписано по выздоровлению 1972 человека.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвердили 547 704 случая заражения. От COVID-19 скончались 19 757 человек. Выздоровели 519 868 человек.