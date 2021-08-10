Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В десяти детских оздоровительных лагерях в Ростовской области выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

С начала летней оздоровительной кампании на Дону зарегистрировано 11 случаев заноса коронавирусной инфекции в десяти организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в одном загородном учреждении. Благодаря грамотных эпидемиологическим мероприятиям инфекция не получила дальнейшего распространения.

В Ростовской области летним отдыхом охвачены более 51 тыс. ребят. Продолжают работу 34 летних оздоровительных учреждения.