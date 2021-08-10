Брянск, 10 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Брянской области 10 августа выявлено 228 носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 106 пациентов, зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 56 524 случая заболевания COVID-19. Справились с болезнью 51 489 человек. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 886 пациентов.

Прививку от коронавирусной инфекции на 10 августа сделали 306 338 жителей Брянской области.