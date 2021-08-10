Воронеж, 10 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Воронежской области прививки от коронавируса получили более 575 тыс. человек, в том числе завершили вакцинацию более 487 тыс. воронежцев. Данные на утро 10 августа в своём телеграм-канале опубликовал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Donland.ru Вакцинация

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«К сегодняшнему утру в области привились уже более 575 тысяч воронежцев, из них двукратно — более 487 тысяч. Темпы неплохие, но будем их наращивать, благо есть хороший запас вакцины: порядка 100 тысяч штук. И ждем еще новых поставок», — написал Гусев.

Глава региона выразил надежду, что осенью в Воронежской области удастся сформировать коллективный иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 августа в Воронежской области был подтвержден 108 321 случай заражения коронавирусом, выздоровели 98 716 пациентов, скончались 4 567 человек.