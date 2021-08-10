Москва, 10 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале ответил на многочисленные вопросы журналистов о тараканах и других санитарных нарушениях в стационаре:

Nesnad Таракан

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«Сегодня ночью в в нашу больницу приехал линейный контроль. Проверили всех без исключения больных на наличие ПЦР тестов и санитарное состояние. Проверка длилась много часов в присутствии администрации. Лишь у одного пациента ПЦР тест был взят с опозданием на сутки. Это — реанимационный больной, доставленный без сознания. Как только его «вытащили» — взяли тест.

Тараканы: да, здания 70-х годов, проблема старая и всеобщая, тем более, что у нас начинается большая стойка нового корпуса и на данный момент сносились старые пристройки. Но мы регулярно вызываем соответствующие службы дезинфекции. Последний раз обработка проводилась две недели назад, что и зафиксировала проверка.

Маски — носим поголовно, несмотря на то, что 80% вакцинированы и 100% с антителами. Иногда на обходах бывает, что кто-то из персонала вышел в отделение без маски, например забыл одеть после приема пищи. Делаем замечания, но это исключение из правила».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор Мясников сделал вывод о необходимости прививаться от коронавируса и соблюдать меры защиты и порекомендовал «интерферон альфа 2б в спрее или в каплях в нос».

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