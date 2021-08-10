Канберра, 10 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. 10 августа в ходе пресс-конференции казначей штата Квинсленд (северо-восток Австралии) Кэмерон Дик объявил о выделении дополнительных 70 миллионов австралийских долларов ($51 млн) компаниям, борющимся с последствиями введенного ранее в регионе локдауна. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По словам Дика, главными реципиентами финансовой помощи станут, в частности, владельцы турфирм и гостиниц.

«Речь идет о том, что наше правительство действует гибко и реагирует на последствия COVID-19 для бизнеса и нашей экономики», — заверил казначей Дик.

Выступая перед журналистами в ходе той же пресс-конференции, премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук отметила, что локдаун на юго-востоке штата принес позитивные результаты, но сам регион «еще не выбрался из тяжелой ситуации».