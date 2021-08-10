Канберра, 10 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Общаясь в ходе пресс-конференции с журналистами 10 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон дипломатично ответил на вопрос, следует ли прекратить действие климатических уступок в адрес Китая на Конференции ООН по изменению климата в Глазго в конце этого года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Политические меры не решат эту проблему. Решением будем сосредоточение на развитии технологий», — отметил Моррисон.

Премьер-министр заявил, что каждая страна должна сесть за стол переговоров в Глазго, иначе конференции будет бессмысленной. После чего он прямо указал на важность присутствия на встрече США и Китая.

«Обязательства будут взяты, но выполнены они не будут. Мы уже видели подобное раньше. И спешу добавить, что это произошло не по вине Австралии», — подчеркнул Моррисон.

«Для решения этой проблемы нам нужны меры, которые решают реальные коммерческие проблемы развивающихся стран. Так что дело не в наказании. Речь идет не о политике. Речь идет о технологиях», — объяснил премьер-министр.