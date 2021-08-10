Канберра, 10 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в Южной Австралии власти штата приняли решение пойти на «умеренное» послабление карантина в регионе. Об этом 10 августа в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр штата Стивен Маршалл, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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После того, как ограничения на коронавирус были ослаблены властями, больше людей смогут посещать пабы, рестораны и другие заведения сферы. Теперь их заполняемость будет увеличена до 75%.

При проведении дней рождений на свежем воздухе максимальное число их участников будет увеличено до 50 человек. В частных домовладениях по-прежнему нельзя собираться в компаниях больше 10 человек.

Обязательное ношение масок в помещениях и, в частности, в церквях и медучреждениях Южной Австралии сохраняется.