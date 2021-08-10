Москва, 10 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Вопрос приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся оператором карт «Мир», начали обсуждать в Минфине РФ. Об этом 10 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Banki.ru Карта МИР

Уточняется, что изданию в Минфине подтвердили эту информацию, однако добавили, что конкретики в этом вопросе пока мало, при том, что есть понимание такой необходимости.

Также указывается, что в настоящее время идет разработка концепции приватизации оператора карт «Мир».

Кроме того, отмечается, что, по данным источников издания, вопрос о приватизации НСПК поднял в ходе закрытого консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров.

«Вопрос о приватизации НСПК и возможных ее вариантах требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении», — заявили по этому поводу изданию в ФАС.

При этом отмечается, что этот вопрос еще не вышел на уровень обсуждения между ведомствами и пока участники рынка обсуждают его с Минфином.

«Есть две основные идеи — передать 50% плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка», — заявил изданию один из источников.

В то же время, в ЦБ РФ изданию рассказали, что участники рынка периодически поднимают вопрос о приватизации НСПК, однако такого обсуждения между Банком России, Минфином и ФАС в данный момент не идет, и на протяжении трех-пяти ближайших лет в ЦБ не планируют изменений в акционерной структуре НСПК.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа свердловское министерство по управлению госимуществом объявило аукцион по продаже 100% именных обыкновенных акций ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».