Бердск, Новосибирская область, 10 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Всего шесть бердчан пришли на вакцинацию от коронавируса в минувшее воскресенье. По словам главного врача Бердской центральной городской больницы Аллы Дробинской, в выходные дни фиксируется крайне низкий показатель по вакцинации.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего в Бердске первым компонентом вакцинировано 21 675 человек, полностью прошли курс вакцинирования 18 252 жителя.

По официальным данным, на сегодня во всех пунктах вакцинации города имеется достаточное количество вакцин от коронавируса.