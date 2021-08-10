Москва, 10 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В России будет впервые создан Национальный стандарт по участию неорганизованных групп волонтеров в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), его разрабатывает технический комитет при Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ в рамках Программы национальной стандартизации на 2021 год. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС.

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«Среди ГОСТов, которые разрабатываются впервые, — проект национального стандарта по участию неорганизованных добровольцев в реагировании на чрезвычайные ситуации («Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Руководство по планированию участия неорганизованных добровольцев в реагировании на чрезвычайные ситуации»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый стандарт, как считают его разработчики, не только обеспечит безопасность добровольцев, но и позволит эффективно использовать их труд.

Также указывается, что создаваемый ГОСТ нормативно закрепит единые процедуры планирования участия неорганизованных добровольцев в реагировании на ЧС, касающиеся их регистрации, коммуникаций, обеспечения, контроля, оценки и анализа участия.

При этом отмечается, что внедрение нового стандарта позволит повысить эффективность и безопасность добровольцев путем адекватного распределения задач, организации их взаимодействия с профессиональными спасателями и обеспечения безопасности труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа волонтеры проекта «Чистая Арктика» начали очистку первой каменной бастионной крепости в России — Новодвинской крепости в Архангельске.