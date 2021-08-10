Варшава, 10 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В последнее время в Польше резко возросло число нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки, которые проникают в Польшу с территории Белоруссии. Об этом 9 августа пресс-секретарь Подляского пограничного отделения Польши Катажина Зданович сообщила журналистам Polskie Radio.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Только за последние три дня пограничники в Подляском воеводстве задержали около 350 нелегальных иммигрантов. Это в три раза больше, чем за весь прошлый год. В последние дни иммигранты пытались пересекать границу практически по всему периметру белорусско-польской границы в Подляском воеводстве», — заявила Зданович.

По ее словам, задержанные иностранцы — это, прежде всего, граждане Ирака и Афганистана. «Самая большая группа нелегальных иммигрантов в составе 85 человек была задержана сотрудниками пограничного отделения в Кузьнице», — добавила пресс-секретарь.

В целом с начала года сотрудниками Подляского пограничного отделения был задержан 871 человек, пытавшийся незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Это в восемь раз больше, чем в прошлом году.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководство Литвы сообщило о беспрецедентном увеличении числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в республику с территории Белоруссии.