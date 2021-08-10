Новосибирск, 10 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Новосибирские предприятия и организации теперь могут подать заявки на централизованную вакцинацию своих сотрудников в новом пункте. Он открылся в ТЦ «Амстердам», сообщает областное правительство.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Новый пункт вакцинации предназначен для вакцинации коллективов организаций независимо от их численности и территориального расположения.

По данным регионального минпромторга, в настоящее время на вакцинацию от коронавируса подали заявки около 30 компаний.

Всего на территории Новосибирской области для реализации массовой вакцинации развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, а также более 20 мобильных пунктов на территории города и девять — по региону. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.