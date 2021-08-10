Хабаровск, 10 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Хабаровске от коронавируса привились более 60% работников детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе городской мэрии.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Вакцинация идёт активно. Часть персонала поставили прививки ещё в мае. Сейчас на процедуру в основном пришли те, кто на тот момент был в отпуске. Многие педагоги осознают, что прививку нужно сделать ради безопасности своей и близких», — рассказала заведующая детским садом №145 Татьяна Упирова.

Не вакцинируются, в основном те, у кого есть медотводы, а также недавно переболевшие коронавирусом.

Привить педагогический состав детских садов Хабаровска планируют до 31 августа.

«В среднем за неделю прививается от 350 до 400 педагогов. Проводится большая информационная работа для тех, кто сомневается. Люди интересуются, задают вопросы. Все они получают консультации», — сказала начальник отдела городского управления образования Елена Петрушина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, в рамках массовой вакцинации от коронавируса, прививку сделали уже более 29 тыс. работников системы образования из 36,7 тыс. педагогов, подлежащих вакцинации.