Пекин, 10 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Народный банк Китая сохранит стабильность денежно-кредитной политики, сделав приоритетом поддержку реального сектора экономики, сообщил 10 августа телеканал CGTN со ссылкой на ежеквартальный доклад регулятора.

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В документе говорится, что ориентиром макроэкономической политики Китая в 2021 и 2022 годах станет восстановление малых и средних предприятий, а также отраслей, находящихся в трудном положении, при умеренном росте денежной массы.

Кроме того, регулятор признал важными усилия по повышению гибкости обменного курса юаня, стабилизации рыночных ожиданий и усилению макропруденциального управления для обеспечения базовой стабильности обменного курса на разумном и сбалансированном уровне.

Ранее профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф заявил, что китайский юань может стать центральной валютой Азии.