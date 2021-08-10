Хабаровск, 10 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается вакцинация от COVID-19 маломобильных горожан и инвалидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Мобильные бригады используют для вакцинации «Спутник V» и «Спутник Лайт». До прививки медики проводят осмотр пациента, определяют уровень кислорода в крови, измеряют пульс и артериальное давление. После прививки за пациентом наблюдают не менее получаса — на случай развития непредвиденных осложнений. Подобных реакций после вакцинации на дому не зарегистрировано.

Также активно проводится выездная вакцинация жителей края на предприятиях.

На 9 августа первым компонентом привились 272 476 жителей Хабаровского края, полностью завершили курс вакцинации 208 218 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области погибли от COVID-19 ещё 17 человек. Общее число жертв вируса достигло 232.