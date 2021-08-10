Цхинвал, 10 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Из-за обильных осадков в Южной Осетии на Транскавказскую автомагистраль (Транскам) вечером 9 августа сошёл сель. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сель

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«В связи со сходом селя и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, запрещено движение для всех видов автотранспортных средств», — сообщили в МЧС.

Спасатели отметили, что движение закрыто в обоих направлениях. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в направлении Транскама, пока не прекратятся ливни.

Стоит отметить, что Транскам — это единственная дорога, которая соединяет Россию и Южную Осетию.