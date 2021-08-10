Анталья, Турция, 10 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Совет общественного здравоохранения провинции Анталья (Турция) отменил ежегодные отпуска всего медицинского персонала в связи с распространением коронавируса, сообщило 9 августа агентство Anadolu со ссылкой на заявление губернатора провинции.

Анталья, Турция

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Своё решение совет объяснил тем, что после сильных пожаров в Анталье существенно возрос риск распространения коронавирусной инфекции. Медработникам запретили подавать новые заявления на предоставление отпуска, отменили уже одобренные документы и «разрешили работать круглосуточно».

«В Анталье всему персоналу, включая медработников в государственных учреждениях и организациях, вовлеченных в борьбу с COVID-19, независимо от их рабочего статуса, разрешено работать по 24 часа в сутки до 31 декабря, с учетом их ежедневных рабочих часов и ежемесячной работы», — говорится в заявлении губернатора провинции.

По данным Минздрава Турции, в последнюю неделю июля Анталия находилась в «оранжевой» зоне — на 100 тысяч человек приходилось 70,68 выявленных заражений коронавирусом.