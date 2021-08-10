Киев, 10 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза опасается военной мощи Украины. Именно это является причиной нежелания со стороны Парижа и Берлина видеть Киев среди членов ЕС и Североатлантического альянса. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал политолог Вадим Карасев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Прибалтики, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Западной Европой», — пояснил политолог.

По его словам, это изменит все балансы, что «не в интересах Германии, Франции и других западноевропейских стран». Он указал на то, что Украина является большой территорией с большим количеством населения, и в сопоставлении со многими прибалтийскими или балканскими странами Киев располагает большой военной мощью.

«И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Прибалтики, особенно после того как «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию», — добавил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявлял, что в случае невыполнения условий Будапештского меморандума Украина может задуматься о том, чтобы восстановить свой ядерный потенциал.

По словам главнокомандующего ВСУ генерал-майора Валерия Залужного, украинская армия готова обороняться и отражать атаки любого противника — как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов.