Киев, , 21:05 — REGNUM Украинская армия готова обороняться и отражать атаки любого противника, заявил 9 августа новый главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Мы готовы… как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов», — отметил Залужный.

Отметим, что сегодня же президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил Вооруженных сил Украины и всех видов и родов войск. По легенде учений украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные попытки агрессора захватить остров. По результатам учений Зеленский заявил, что у Украины есть мощная армия, которая готова защищать «страну, государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Украина пообещала «немедленный и мощный ответ» на «вторжение» Лукашенко.