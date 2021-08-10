Саратов, 10 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Саратовской области в детских лагерях всех типов отдохнули по данным на 9 августа более 27,5 тыс. детей и подростков, что составляет 81% от запланированногого в летний сезон текущего года. У 92% отдохнувших детей отмечается выраженная эффективность оздоровления, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Михаил Раков. Летний детский лагерь

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За истекший летний период сотрудниками ведомства проведено около 600 проверок оздоровительных лагерей и операторов питания в них. Исследовано свыше 800 проб питьевой воды, почти 150 проб воды из бассейнов и мест купания, 140 проб почвы на наличие гельминтов. Выявлено несоответствие двух проб питьевой воды по санитарно-химическим и шести по микробиологическим показателям в лагерях с дневным пребыванием. Все пробы воды из бассейнов и зон отдыха, а также пробы почвы соответствуют нормам.

По качеству питания исследовали около 1,3 тыс. проб продовольственного сырья и почти 2 тыс. проб готового питания. Нарушения в части недостаточной калорийности выявили в школе Саратовского райна, а избыток углеводистого компонента обнаружили в шести лагерях с дневным пребыванием. Наиболее частыми нарушения выявлены в организации питания, в соблюдении режима обработки посуды, отбора и хранения суточных проб, оформление документации. Их доля составляет 47,5%. В 21 детском лагере выявили нарушения по профилактике коронавирусной инфекции (хранение, разведение, использование дезинфекционных средств) и обеспечение кожными антисептиками.

Всего в этом году к летнему сезону подготовили 700 организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков. Более 93% приходится на лагеря с дневным пребыванием детей, которые уже завершили свою работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Саратовской области случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в четырех лагерях — «Молодежный» (город Саратов), «Буревестник», «Азимут», ДОЛ имени Ю. А. Гагарина (Энгельсский район). Также выявлены грубые нарушения в лагерях с дневным пребыванием в Дергачевском и Федоровском районах.

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