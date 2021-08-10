Москва, 10 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. По итогам дня 9 августа российская валюта подешевела к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллары

Пара доллар/рубль повысилась на 0,29%, до 73,70 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 86,45 руб., фунт/рубль — на 0,11%, до 102,06 руб.

На Мосбирже утренняя сессия открылась повышением по рублевым парам. Рубль находился под давлением на европейской сессии и ускорил падение на американской сессии на фоне укрепления доллара и снижения цен на нефть.

Спрос на доллар США вырос 6 августа после выхода сильных данных по рынку труда за июль. Данные повысили уверенность в том, что Федеральная резервная система должна объявить о сокращении покупок активов в конце этого года.

Нефть марки Brent снижалась до $67,58 за баррель. Снижению котировок способствовали ралли доллара и опасения, что новые ограничения, связанные с коронавирусом, в Азии могут замедлить глобальное восстановление спроса на топливо.

Сегодня, 10 августа, на торгах в Азии нефть стоит $69,19 за баррель. Цена отскочила от уровня $67,58. Доллар обновил максимумы против основных валют и наблюдаются первые признаки к его коррекции.

Есть мнение, что рынок перейдет в фазу консолидации пока не выйдут 11 августа инфляционные данные в США.

Пара доллар/рубль открылась на уровне 73,68 руб. Участники рынка ожидают открытия европейской сессии, поскольку индекс доллара показывает затухание бычьего импульса.

Сопротивление находится на уровне 73,85 руб. Покупатели настроены его пройти, чтобы переключиться на 74,75 руб.

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