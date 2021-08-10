Бохтар, Таджикистан, 10 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, расположенном в 20 километрах от границы с Афганистаном, завершился основной этап совместных российско-таджикско-узбекских учений. Об этом 10 августа сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Mil.ru Учения в Таджикистане

«Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской Арабской Республике», — отметил он.

По словам Лапина, учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и соответствующей угрозы со стороны террористических групп для приграничных стран Центрально-Азиатского региона. Генерал выразил уверенность, что будущие совместные действия России, Узбекистана и Таджикистана позволят укрепить боевое содружество, обезопасить страны от боевой агрессии.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в совместных учениях у афганской границы задействовали более десяти самолётов и вертолётов Центрального военного округа.