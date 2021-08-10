Новосибирск, 10 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области во второй половине дня сегодня, 10 августа, и завтра, 11 августа, ожидаются местами сильный дождь, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ливень

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«В связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровель со зданий и сооружений, размывом дорожного полотна, переполнением ливневых канализаций и, как следствие, возможно нарушение в работе дорожно-коммунальных служб и затруднение работы всех видов транспорта, увеличение количества ДТП», — предупредили в мэрии Новосибирска.

Отметим, что в Новосибирске сегодня, 10 августа, в первой половине дня ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, ветер восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха +18…+20 °C.