Монтевидео, 10 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Уругвай с 1 ноября откроет границу для всех привитых от COVID-19 иностранных граждан. Об этом президент страны Луис Лакалье Поу 9 августа объявил в ходе пресс-конференции, видеотрансляция которой велась на сайте правительства.

Уругвай

президент Уругвая Луис Лакалье Поу «С 1 ноября разрешим въезд всем иностранцам, которые были привиты и могут представить отрицательный результат теста».

По его словам, иностранные граждане, имеющие в республике собственность, смогут въезжать в Уругвай уже с 1 сентября. Напомним, что границы страны из-за пандемии нового коронавируса были закрыты для иностранцев с марта 2020 года.

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В настоящее время в Уругвае, население которого составляет 3,5 млн человек, полностью вакцинированы от COVID-19 65,21% населения. Минздрав страны прививает граждан вакцинами CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец июня, две дозы вакцины, необходимые для выработки антител к коронавирусу, получила половина населения Сейшельских островов, Израиля, Монголии, Бахрейна, Чили, Мальты, Великобритании, США, Венгрии, Исландии, Уругвая, Катара и ОАЭ.