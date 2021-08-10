Москва, 10 августа, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Во вторник, 10 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +26…+28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Музеон

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В ночь на 11 августа в Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +17…+19 °C.

Ветер восточный 5−10 м/с, ночью переменных направлений 3−8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +25…+30 °C днём и +14…+19 °C ночью.

В среду, 11 августа, днём в столице ожидается +24…+26 °C, по области +23…+28 °C. Облачно, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +13…+18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за ожидаемой грозы и дождя объявлен повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности.