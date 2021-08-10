Канзас-Сити, США, 10 августа, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Лидирующая в США и крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres, испытывающая серьёзные трудности в связи с пандемией COVID-19, до конца 2021 года начнёт продажу билетов за криптовалюту Bitcoin. Об этом 9 августа сообщает интернет-портал Wrap.

Криптовалюта

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Компания, которая владеет самой большой долей на рынке кинопроката в США, является первой крупной сетью, принявшей криптовалюту в качестве платёжного средства за свои услуги. Об этом решении генеральный директор AMC Адам Арон объявил во время представления инвесторам финансовой отчётности компании за второй квартал текущего года.

«Крупнейшая в мире сеть кинотеатров (около 1000 кинотеатров, более 10 тыс. экранов) ищет новые способы увеличения продаж, пытаясь оправиться от пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что убытки AMC по итогам второго квартала составили $344 млн, что значительно лучше ожидаемых аналитиками потерь в $440.

Как сообщало ИА REGNUM, убытки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC в третьем финансовом квартале 2020 года составили около $900 млн.