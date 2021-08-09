Москва, 10 августа, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему подробный доклад по обстоятельствам ЧП в Республиканской больнице скорой медицинской помощи РСО-Алании, из-за которого погибли девять пациентов. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

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9 августа в медучреждении отключилась система подачи кислорода. В результате аварии погибли девять пациентов реанимационного отделения. По факту происшествия следователи в Северной Осетии возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль», — говорится в сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в медицинских учреждениях Северной Осетии после аварии проверят состояние кислородных систем. Соответствующее поручение дал врио главы республики Сергей Меняйло.