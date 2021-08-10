Стокгольм, 10 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. На протяжении десятилетий предупреждения исследователей в области климата игнорировались. Но теперь, когда в мире полыхают лесные пожары, планета становится нашим врагом, потому что выбросы углекислого газа влияют на климат. Однако еще более шокирующим свидетельством равнодушия к данной проблеме является отсутствие у стран конкретных сроков достижения целей по нулевому уровню выбросов к 2050 году. Об этом 9 августа в своей авторской статье написала журналистка шведского телеканала Эрика Бьерстрём.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

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«Приговор по поводу неспособности политиков прислушаться к предупреждениям будет суровым. Математику тут понять труда не составляет: исследователи заявляют, что уже при потеплении на 1,1 градуса мы создали экстремальную погоду, которую они вряд ли считали возможной.

Но при более высоких температурах атмосфера может удерживать уже больше влаги, и людей будут заливать ливни насмерть: так, в Китае люди прощались перед своей смертью и отправляли коды от своих банковских счетов своим близким, когда они оказались в ловушке в вагонах метро. За один день тогда выпало столько дождя, сколько обычно бывает за год. Планета становится нашим врагом.

По данным ООН, к 2050 году 1 миллиард человек может стать беженцами из-за засух и наводнений», — написала журналистка.