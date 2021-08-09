Афины , 9 августа, 2021, 23:50 — ИА Регнум. В Афинской национальной обсерватории 9 августа сообщили о том, что в результате пожаров были выжжены около 650 тысяч гектаров земли.

Lotus R Лесной пожар. Греция

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на острове Эвбея сожжено 460 тысяч гектаров земли, причем 38% выжженных территорий приходится на лес, в Аттике 80 тысяч гектаров земли, при этом 37% выжженной площади — это лес, в Лаконии (ном, столица — Спарта) — 110 тысяч гектаров, из них на лесные территории приходится всего 7%.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что за несколько дней в Греции возникло почти 600 пожаров.