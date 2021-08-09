Скопье, 9 августа, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Северной Македонии 9 августа в результате исследования 3101 образца выявили 143 новых носителя коронавируса. С каждым днем число выявляемых носителей (суточный показатель) увеличивается на сотню, растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации.

Vaurien Тетово. Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 158 164 случая заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5509. За сутки умерли два человека. За два дня скончались семь человек. С начала пандемии 150 556 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 2099 человек, и это число стремительно растет. В минздраве страны уже заявили о возможности повторного ввода ограничений.