Вашингтон, 9 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Актёра Юэля Киннамана, исполнившего одну из ролей в фильмах франшизы «Отряд самоубийц», обвинили в изнасиловании. Об этом 9 августа пишет портал PopCornNews.

Gage Skidmore Юэль Киннаман

По словам модели Габриэллы Магнуссон, с которой Киннаман состоял в непродолжительных отношениях, актёр «дважды её изнасиловал». Сам артист опровергает «сфабрикованные, отвратительные слухи» бывшей возлюбленной, которая, по его мнению, решила отомстить ему после расставания.

«У меня слишком много доказательств, а у него — просто слова», — говорит Магнуссон. Однако подробностей она не раскрыла.

ИА REGNUM напоминает, что Юэль Кинаманн известен по фильмам «Робокоп», «Отряд самоубийц» и «Девушка с татуировкой дракона». Он является лауреатом премии «Золотой жук» в номинации «Лучший актёр» за фильм «Шальные деньги».