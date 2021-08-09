Екатеринбург, 9 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Свердловское министерство по управлению госимуществом объявило аукцион по продаже 100% именных обыкновенных акций ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Всего на продажу выставили 1 695 596 акций, каждая номинальной стоимостью тысяча рублей.

Аукцион

Начальная цена составляет 2,5 млрд рублей. Шаг аукциона определён в 12,5 млн. Аукцион пройдёт 10 сентября на электронной торговой площадке. Заявки принимаются с 9 августа по 3 сентября, а рассматривать их будут 9 сентября.

ОАО было создано в 2011 году. Сама же птицефабрика появилась в 1981 году. Средняя численность работников на ней составляет примерно 2300 человек. А размер уставного капитала находится на отметке 1 695 596 000 рублей. Ранее власти Свердловской области решили продать это предприятие.