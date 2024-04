Лондон, 9 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В честь пятилетия франшизы Overcooked в игру Overcooked! All You Can Eat добавили новые уровни. Об этом 9 августа сообщает издание Eurogamer.

jgojtan Именинный торт

Обновление «Вечеринка на день рождения» добавляет в игру пять новых тематических уровней, а также уникального повара-кота. Дополнительный контент уже доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Добавим, что Overcooked — это кооперативная игра, в которой геймерам в роли поваров нужно на скорость обслуживать клиентов ресторана. Проект получил высокие оценки как от игроков, так и от критиков.