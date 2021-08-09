Анкара, 9 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Из 239 лесных пожаров в Турции 234 взяты под контроль экстренными службами, написал 9 августа глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

Лесные пожары в Турции. twitter @tcsavunma (Министерство обороны Турции)

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По его словам, работа по ликвидации пожаров продолжается круглосуточно в 47 провинциях. В борьбе с огнём задействованы порядка шести тысяч человек, а также девять беспилотников, 16 самолётов, 65 вертолётов, полторы сотни единиц строительной техники и восемь с половиной сотен поливочных машин.

Таким образом, пожароопасная ситуация ещё сохраняется в пяти точках в Турции.

Как сообщил турецкий министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, который привёл несколько другие данные, пожары ещё не побеждены в провинции Мугла — в Кёйджегизе, Каваклыдере, Миласе, Ятагане. Также он упомянул город Чине (провинция Айдын) и местечко Сютчюлер (провинция Испарта).