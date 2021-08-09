Сычуань, , 20:18 — REGNUM В целом ряде регионов Китая подводят итоги катастрофических ливней, которые в некоторых местах привели к многочисленным подтоплениям и полноценным наводнениям. Так, только 8 августа в юго-западной провинции Сычуань были в экстренном порядке эвакуированы более 7 тыс. жителей. Об этом 9 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальное Управление водного хозяйства.

В целом в этой провинции последствия катастрофических осадков затронули около 200 тыс. человек; стихия прежде всего нанесла удар по городам Бачжун, Нагчун, Дачжоу. Были затоплены дороги, уровень воды в реках на несколько метров превысил критические отметки. Отмечается, что рекордное количество осадков объемом в почти в 425 мм было зафиксировано на гидрометрической станции в уезде Иншань.

В регионе продолжаются интенсивные работы по преодолению и ликвидации последствий стихийного бедствия.