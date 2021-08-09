Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Летальность у людей старше 18 лет в Санкт-Петербурге в среднем составила около 1%, выше этот показатель у мужчин, а также людей старших возрастов. К таким выводам пришли исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Genetico» и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, сообщили 9 августа ИА REGNUM в пресс-службе университета.

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Ученые суммировали итоги четырех этапов серологического исследования распространенности антител к COVID-19 у петербуржцев и обобщили другие сведения: статистику случаев, госпитализаций и смертей от COVID-19, частые поисковые запросы о коронавирусе, данные о новых штаммах.

«Эта информация помогает оценить масштабы пандемии в Петербурге», — уточнили в вузе.

Основываясь на данных избыточной смертности, ученые посчитали летальность вируса. Для взрослого населения она составила 1,04%, для всех жителей Петербурга — 0,86%.

«Летальность увеличивается в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов. Показатель летальности, подсчитанный с опорой на данные официальной статистики смертности от COVID-19, оказался ниже — 0,43%», — говорится в сообщении.

Таким образом получается, что из ста заболевших COVID-19 петербуржцев один погибал от этого заболевания. Чаще умирали люди старших возрастов. Однако в Петербурге летальность выше у мужчин.

Также удалось установить, что количество разных линий SARS-CoV-2, циркулирующих в Санкт-Петербурге, стало увеличиваться к весне 2021 года. «Британский» штамм был впервые обнаружен в феврале 2021 года. Тогда же в Петербурге зафиксировали штамм AT.1, впервые обнаруженный в России.

«До апреля количество случаев, вызванных этими линиями, росло, но к июню их полностью заместил Дельта вариант, ставший причиной третьей волны пандемии», — пояснили в вузе.

Отметим, что после четвертого этапа исследования в феврале-апреле 2021 года авторы выяснили, что антитела к новому коронавирусу есть почти у 45% жителей Санкт-Петербурга старше 18 лет.