Минск, 9 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Если человек уехал из страны получать высшее образование, почему бы ему не остаться работать там, учитывая настроения, которыми он там заражается. Об этом заявил 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Промытые мозги

Отметив, что с населением нужно работать, принимать меры в плане ориентации на свою страну, он указал на проблему «промывания мозгов» на Западе тем, кто туда уехал учиться.

Например, пояснил глава республики, если студент выучился в Вильнюсе, пусть и остаётся в Литве работать, Белоруссия «обойдётся», «ничего страшного».