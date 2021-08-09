Лукашенко: обучился в Вильнюсе – там и работай
Минск, 9 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Если человек уехал из страны получать высшее образование, почему бы ему не остаться работать там, учитывая настроения, которыми он там заражается. Об этом заявил 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».
Промытые мозги
Отметив, что с населением нужно работать, принимать меры в плане ориентации на свою страну, он указал на проблему «промывания мозгов» на Западе тем, кто туда уехал учиться.
Например, пояснил глава республики, если студент выучился в Вильнюсе, пусть и остаётся в Литве работать, Белоруссия «обойдётся», «ничего страшного».
«Там единицы выехали, получили образование — там и живите. Ясно, кто учится там, — сынки, внучки и прочие родственники известно кого. Это кормушка».