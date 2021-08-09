Кембридж, Великобритания, 9 августа, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Приключенческий экшен Hellblade: Senua's Sacrifice оптимизировали для игровой консоли Xbox Series X/S. Об этом 9 августа сообщалось на официальном YouTube-канале Xbox.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Обновлённая версия игры получила улучшенную графику, поддержку трассировки лучей и более высокое разрешение. Со временем аналогичное обновление выйдет и на PC.

Релиз Hellblade: Senua's Sacrifice состоялся в 2017 году. Проект получил высокие оценки от геймеров и критиков.