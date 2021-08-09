Проценко: «Единая Россия» поможет провести перезагрузку здравоохранения
Москва, 9 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» намерена провести перезагрузку здравоохранения и именно для этого собирает предложения в народную программу в сфере медицины.
Об этом во время открытия федерального Штаба общественной поддержки партии заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Денис Проценко отметил, что на площадке «Единой России» уже прошла серия онлайн-конференций с врачами из регионов.
Он также вручил удостоверения членов штаба общественной поддержки заместителю главврача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ» Татьяне Амплеевой, президенту «Лиги здоровья нации» Лео Бокерии, главному врачу ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова» Валерию Вечорко, президенту Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксане Драпкиной и председателю Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Марии Якунчиковой.
Церемония открытия федерального штаба общественной поддержки «Единой России» проходит в Москве 9 августа. Его возглавил Герой РФ, сенатор Александр Карелин. В состав штаба вошли лидеры мнений в различных сферах, а также более 30 некоммерческих организаций, в том числе — ОНФ, «Волонтеры-медики», «Молодая Гвардия Единой России», Всероссийское общество «Знание», АНО по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти», Благотворительный фонд «Память поколений», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», волонтерское движение #МыВместе, общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и другие.
Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» в августе открылись практически по всей стране, их возглавили лидеры общественного мнения. В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих организаций, организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. На площадках в регионах уже прошли сотни мероприятий — круглых столов, вебинаров, встреч с экспертами, приемов граждан — где, в том числе, собирают предложения в народную программу партии.
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