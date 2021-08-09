Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону частично благоустроят парк 8 Марта. Соответствующий аукцион объявило управление жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района. Стоимость работ оценивается в 28,3 млн рублей.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Первый этап реконструкции затронет территорию в створе улиц Гайдара — Муравьёва — Бондаренко — Полевой. В парке появятся зона для выгула животных, игровые беседки, доска для рисования, детские качели, малые архитектурные формы.

Зона отдыха должна быть готова к 1 мая 2022 года.