Москва, 9 августа, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Новейший российский истребитель Checkmate, недавно показанный на международном авиасалоне МАКС-2021, высоко востребован на мировом рынке вооружений, заявил 9 августа генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов изданию Wall Street Journal.

Jilkin.ru Удар воздушного противника

Он рекомендовал не искать геополитических аспектов в новом российском боевом самолёте легкого класса.

«Не надо искать геополитического аспекта в нашем новом легком тактическом самолете. Настоящая причина гораздо проще — машины данного класса действительно высоко востребованы на мировом рынке военной техники», — цитирует слова Чемезова Wall Street Journal.

По его словам, истребитель Checkmate способен стать «действительно рабочим решением» для государств, которые не могут себе позволить закупку американских истребителей F-35 Lightning II по $120 млн за штуку, так как цена нового российского самолета составит около $30 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, новый российский истребитель Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных боеприпасов класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность» и способен нести не менее семи тонн боевой нагрузки.

Серийное производство Checkmate может начаться с 2026 года.