Лавров: «Западные партнеры» пытаются затруднить проведение выборов в РФ
Москва, 9 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются использовать международные структуры, в частности Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы помешать проведению выборов в Госдуму. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».
Сергей Лавров отметил, что партия «Единая Россия» активно занимается международными делами. «Наши выборы — наше внутреннее дело. У нас есть конституция, законы, процедуры, механизмы обеспечения объективного подсчета голосов», — добавил он.
В федеральную часть списка единороссов по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Как ранее сообщало ИА РЕ, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.
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